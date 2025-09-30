ТСН в социальных сетях

Украина
158
1 мин

Из-за обстрелов задерживаются поезда на нескольких направлениях - подробности

Движение поездов до сих пор затруднено после ночного обстрела.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Поезд

Поезд / © t.me/UkrzalInfo

Из-за последствий ночного обстрела восстановить привычное расписание поездов черниговского направления пока не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram

Движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается резервными тепловозами, что увеличивает время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сум и Шостки.

«Укрзализныця» сообщает, что в условиях задержек пассажирам организованы пересадки и стыковки. Кроме того, в рамках помощи пассажирам сегодня World Central Kitchen обеспечивает обедами 600 человек, которые находятся в трех наиболее задержанных поездах.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзализныця» приостановила движение пригородных поездов на Нежинском направлении, ввела изменения в маршрутах и отменила несколько рейсов.

