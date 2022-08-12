Из-за обстрелов ЗАЭС возросло количество людей, желающих уехать из Энергодара — мэр

Из-за угрожающих действий россиян возросло количество желающих уехать из города. Среди них есть и работники атомной станции.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, известны случаи, когда работники АЭС вывозят свои семьи. Впрочем, они возвращаются, чтобы обслуживать станцию.

Оккупанты, в частности, наносят минометные обстрелы. Попадают в промышленные объекты, непосредственно на площадке ЗАЭС.

"Из-за этих обстрелов есть повреждение одной из фаз подстанции "Луч" 110 кВ и несколько дней назад весь город Энергодар остался без света, кроме 3-го микрорайона, и без воды. Это впервые были такие явления, что гражданская инфраструктура и гуманитарная составляющая пострадали от минометных обстрелов со стороны оккупантов", — сказал Орлов.

Мэр захваченного города говорит, что между вылетом боеприпасов и его подрывом проходит всего две-три секунды. Это свидетельствует о том, что минометный обстрел происходит за два-три километра максимум.

"Это территория оккупирована, то есть фактически мы можем утверждать, что оккупанты производят провокативные обстрелы, чтобы держать людей в состоянии страха и обострить ситуацию. Мы видим, что увеличивается количество жителей, желающих эвакуироваться, и это не может не сказываться на ситуации с персоналом". на АЭС", — подчеркнул мэр.

Напомним, в течение 11 августа российские оккупанты ряд раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Кроме того, россияне 5 августа в Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Затем вечером ее обстреляли еще из реактивных систем залпового огня.

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