Из-за обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена: предупреждают об опасности

В ночь на 9 марта в 3:53 в результате российских ракетных обстрелов Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре полностью обесточена. Отключилась последняя линия связи оккупированной станции с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Отмечается, что станция обесточена. АЭС перешла в режим блекаута уже в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на десять суток. Начался обратный отсчет времени, отмечаемый в сообщении.

"В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", — отмечает "Энергоатом".

Также отмечается, что атомные электростанции на подконтрольной Украине территории разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. Так, по состоянию на 6.30 9 марта все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", — добавляют в сообщении.

Напомним, 9 марта в Киевской области применяются экстренные отключения света. Так, из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей.

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