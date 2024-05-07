Из-за очень высокого спроса: в Украине подскочили цены на популярный овощ

Как говорят эксперты, подорожание будет продолжаться, а темпы будут и дальше ускоряться, ведь запасы тают.

В мае только через неделю выросли цены на репчатый лук. Продукт прибавил в стоимости 19%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отпускные цены на лук в Украине продолжают расти, отметили в EastFruit.

По информации ключевых игроков рынка, на текущей майской неделе торговая деятельность в сегменте лука несколько активизировалась, что позволило продавцам снова повысить отпускные цены.

"К положительным корректировкам прибегали исключительно владельцы качественного лука, предложение которого на рынке продолжает сокращаться. Да, только с конца прошлой недели репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 19%. Сегодня фермеры предлагают качественный лук к продаже по 14-22 грн/кг (0,36-0,56долл/кг), тогда как неделю назад цена на качественную продукцию не превышала 18 грн/кг (0,46 долл./кг)", – сказали аналитики.

Причиной очередного ценового роста в данном сегменте эксперты называют достаточно высокий спрос на репчатый лук. В то же время все чаще участников рынка поступают нарекания на недостаточное предложение продукции высокого качества.

Однако, несмотря на очередное удорожание, стоимость репчатого лука в Украине сегодня в среднем на 58% ниже, чем в начале мая 2023 года.

Между тем в Украину импорт сыра существенно увеличился. Специалисты отметили, что в ближайшее время сыры не подешевеют, но акции с большими скидками станут массовыми.

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