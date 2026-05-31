Из-за одной ошибки можно потерять часть стажа: как подать диплом в Пенсионный фонд

При оцифровке трудовых книжек на веб-портале Пенсионного фонда Украины многие граждане сталкиваются с проблемой: после подачи сканкопий трудовой книжки система не позволяет отдельно добавить другие документы, в частности диплом об образовании, необходимый для зачисления определенных периодов в страховой стаж.

Как объясняет портал Kadroland, причина обычно заключается в том, что предыдущее обращение еще находится в статусе «В работе».

По информации экспертов, веб-портал ПФУ имеет технические ограничения по одновременной обработке нескольких обращений одного типа. Если процесс оцифровки трудовой книжки уже начат, система может не позволить подать дополнительные документы до завершения рассмотрения предыдущей заявки.

Особенно часто такая ситуация возникает, когда после загрузки трудовой книжки гражданин обнаруживает, что не добавил диплом или приложение к нему, которые могут влиять на подтверждение стажа.

Что делать, если трудовую книжку подавал работник

В Kadroland советуют в таком случае попробовать подать диплом от имени работодателя.

Для этого необходимо:

зайти в раздел «Коммуникации с ПФУ»;

выбрать услугу «Сведения о трудовых отношениях работника (трудовая книжка)»;

заполнить данные работника;

перейти в раздел загрузки документов;

нажать «Добавить файл» и прикрепить сканкопии диплома и приложения к нему;

подписать обращение и отправить его в Пенсионный фонд.

Специалисты напоминают, что система позволяет загружать одновременно до 50 файлов.

Если документы подавал работодатель

В обратной ситуации, когда оцифровку трудовой книжки инициировал работодатель, диплом рекомендуют подать самостоятельно как физическое лицо.

Для этого нужно:

авторизоваться на портале ПФУ или в мобильном приложении с помощью квалифицированной электронной подписи;

перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ»;

выбрать пункт «Сведения о трудовых отношениях»;

дать согласие на обработку персональных данных;

загрузить сканкопии диплома через функцию «Добавить файл»;

подписать и отправить обращение.

Когда придется ждать

Если система все равно не принимает документы, эксперты отмечают, что единственным вариантом остается ожидание завершения обработки предыдущего обращения.

После того как статус заявки изменится с «В работе» на завершенный, пользователь сможет повторно подать диплом или другие документы отдельным обращением.

В Kadroland советуют перед подачей документов проверять полноту пакета сканкопий, чтобы избежать задержек с подтверждением трудового и страхового стажа.

Напомним, украинцам необходимо оцифровать свои трудовые книжки, чтобы надежно защитить страховой стаж от потери или повреждения бумажных носителей. Этот шаг является обязательным для создания электронного реестра, который в будущем обеспечит автоматическое назначение пенсий и упростит признание стажа, приобретенного за рубежом.

