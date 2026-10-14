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Из-за ограничений Starlink Украине будет сложнее сбивать реактивные «Шахеды» — «Флэш»
Ограничения Starlink повлияли не только на военные операции на фронте, но и на защиту украинских городов от российских воздушных атак. Советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов объяснил, почему спутниковая связь важна для перехвата реактивных «Шахедов».
Ограничение Starlink сказалось не только на боевых миссиях на фронте, но и на украинском тылу. В частности, этот метод связи используется для сбития российских реактивных дронов и классических «Шахедов».
Об этом заявил специалист в области военных радиотехнологий и советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.
Ограничение Starlink влияет на сбития в Киеве и других городах
Пока общество обсуждает влияние последних ограничений Starlink на дальнобойные операции и поставки на передовой, в этой ситуации оголилась еще более болезненная проблема для национальной безопасности.
По его словам, спутниковая система играет ключевую роль в работе средств, которые сбивают воздушные цели врага. Он подчеркнул, что терминалы были интегрированы в действенные механизмы противовоздушной обороны против новейших угроз, которыми россияне атакуют украинские города и инфраструктуру.
«Starlink используется в самом эффективном сейчас решении (перехватчиках) для защиты нашего неба от реактивных „Шахедов“», — пояснил Бескрестнов.
Советник президента отметил, что внезапные изменения в работе сети существенно ослабляют возможности Воздушных сил и других подразделений в отражении российских атак.
«Фактически своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных „Шахедов“», — добавил он.
Starlink в Украине ограничили — что известно
Напомним, в ночь на 14 октября в Украине резко ухудшилась работа спутниковой связи Starlink, что привело к срыву ряда важных боевых миссий. Первым об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, отметив, что перебои возникают во время движения дронов, а обычные гражданские терминалы продолжают работать. Он также допустил возможную связь этих ограничений с политической ситуацией и администрацией США.
Как объяснил советник Сергей «Флэш» Бескрестнов, компания SpaceX без каких-либо предупреждений ввела лимиты скорости движения для терминалов, относящихся к именно специализированному «военному пакету» StarShield. По данным военных, связь начинает исчезать или теряться на 10–20 секунд во время движения на скорости от 60–70 км/ч до более чем 160 км/ч.
Военные 7-го корпуса ДШВ на Гуляйпольском направлении подтвердили внезапное падение скорости передачи данных. Поскольку онлайн-управление беспилотной авиацией полагается именно на Starshield, операторы вынуждены сбавлять скорость полета дронов, что делает аппараты более легкой мишенью для средств ПВО и РЭБ россиян.
Особенно критической ситуация стала для запуска высокоскоростных дронов, в частности, типов Middle Strike, нуждающихся в стремительном разгоне еще на старте. Из-за нестабильности сети и введенных ограничений подразделения беспилотных систем уже были вынуждены отменить часть запланированных боевых вылетов.