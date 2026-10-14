Ограничение Starlink влияет на сбивание реактивных дронов

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Ограничение Starlink сказалось не только на боевых миссиях на фронте, но и на украинском тылу. В частности, этот метод связи используется для сбития российских реактивных дронов и классических «Шахедов».

Об этом заявил специалист в области военных радиотехнологий и советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

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Ограничение Starlink влияет на сбития в Киеве и других городах

Пока общество обсуждает влияние последних ограничений Starlink на дальнобойные операции и поставки на передовой, в этой ситуации оголилась еще более болезненная проблема для национальной безопасности.

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По его словам, спутниковая система играет ключевую роль в работе средств, которые сбивают воздушные цели врага. Он подчеркнул, что терминалы были интегрированы в действенные механизмы противовоздушной обороны против новейших угроз, которыми россияне атакуют украинские города и инфраструктуру.

«Starlink используется в самом эффективном сейчас решении (перехватчиках) для защиты нашего неба от реактивных „Шахедов“», — пояснил Бескрестнов.

Советник президента отметил, что внезапные изменения в работе сети существенно ослабляют возможности Воздушных сил и других подразделений в отражении российских атак.

«Фактически своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных „Шахедов“», — добавил он.

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Starlink в Украине ограничили — что известно

Напомним, в ночь на 14 октября в Украине резко ухудшилась работа спутниковой связи Starlink, что привело к срыву ряда важных боевых миссий. Первым об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, отметив, что перебои возникают во время движения дронов, а обычные гражданские терминалы продолжают работать. Он также допустил возможную связь этих ограничений с политической ситуацией и администрацией США.

Как объяснил советник Сергей «Флэш» Бескрестнов, компания SpaceX без каких-либо предупреждений ввела лимиты скорости движения для терминалов, относящихся к именно специализированному «военному пакету» StarShield. По данным военных, связь начинает исчезать или теряться на 10–20 секунд во время движения на скорости от 60–70 км/ч до более чем 160 км/ч.

Военные 7-го корпуса ДШВ на Гуляйпольском направлении подтвердили внезапное падение скорости передачи данных. Поскольку онлайн-управление беспилотной авиацией полагается именно на Starshield, операторы вынуждены сбавлять скорость полета дронов, что делает аппараты более легкой мишенью для средств ПВО и РЭБ россиян.

Особенно критической ситуация стала для запуска высокоскоростных дронов, в частности, типов Middle Strike, нуждающихся в стремительном разгоне еще на старте. Из-за нестабильности сети и введенных ограничений подразделения беспилотных систем уже были вынуждены отменить часть запланированных боевых вылетов.

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