Из-за оккупантов в Черном море погибают тысячи дельфинов — экологи (фото)

Российские оккупанты, военные суда которых базируются сейчас в Черном море, используют гидролокаторы.

Из-за этого гибнут дельфины.

Об этом в Сети написал эколог Иван Русев.

По его словам, дельфинов, страдают от того, что россияне используют на военных судах гидролокаторы, животных находят вблизи Болгарии, о чем сообщают его болгарские коллеги. Погибших дельфинов в Черном море по течению заносит на побережье Болгарии, Румынии, Турции и к берегам Украины.

"Безумные мутанты и захватчики не умеют ценить ни природу, ни культуру, ни свободных людей. Варвары убивают не только цивилизованных людей, но и умных дельфинов. Отмечаю, что в последние недели наблюдаются серьезные жертвы войны среди дельфинов в Черном море. В Болгарии возле реки Ропотамо, в море появилось несколько дельфинов, которые даже не способны были ориентироваться и были очень слабыми. Некоторые из дельфинов имели ожоги от взрывов бомб или мин и они уже не могли сориентироваться и, конечно, не могли искать себе пищу", - написал Русев.

По оценкам экспертов, осматривавших животных, они не могли есть не менее 10 дней. Те, кто не обгорел, получили внутренние повреждения и сильно пострадали.

"Анализ имеющихся данных, собранных нами за три месяца войны на побережье нашего нацпарка, а также по материалам свежих открытых публикаций из Украины, Турции, Болгарии, Румынии и опираясь на личные сообщения моих зарубежных друзей и коллег, мы предполагаем что по причине жестокой и безумной войны рашистов, в Черном море с начала войны и по настоящее время, уже погибло несколько тысяч дельфинов", — отметил Русев.

Напомним, что россияне не только убивают украинцев, но и сокращают жизнь на планете. Экологи предупреждают о колоссальном загрязнении.

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