Из-за отключения света поезда "Укрзализныци" курсируют с задержками: что известно
В частности, задерживаются пригородные поезда в Киевской и Днепропетровской областях.
Из-за отключения света, вызвавших ночные обстрелы РФ, некоторые поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика. Задержки фиксируют в Киеве и области, а также в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
По данным УЗ, утренние отправления во всех направлениях состоялись в основном вовремя. В частности, и поезд в Бухарест, отправившийся в свой первый рейс.
С задержкой до часа отправились из Дарницы поезда:
№722 Киев — Харьков
№712 Киев — Краматорск
Отмечается, что утренние прибытия совершаются с минимальными отклонениями от графика.
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине также задерживаются некоторые пригородные поезда.
Также в "Укрзализныце" отмечают, что рейсы "Киев Сити Экспресс" курсируют по маршруту и графику с учетом ремонтных работ - от станции Почайна до Радужной и обратно.
Высадка и посадка на станции Березняки временно производятся на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.
Сложности с движением — в районе Гребенки, где задерживается ряд пригородных поездов:
Киев-Гребинка,
Березань-Киев-Волынский.
Напомним, посреди ночи пол Киева оказалась без света из-за атаки России. В частности, без электричества очутился Левый берег столицы. Кроме того, по данным ДТЭК, в части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети.
Также россияне совершили массированную атаку на Киевскую область. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре обесточено около 28 тысяч семей Броварского и Бориспольского районов.