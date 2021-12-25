Из-за падения дерева на путь в Закарпатской области задерживается ряд поездов: перечень

Из-за падения дерева на путь в Закарпатской области задерживается ряд поездов: перечень

В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.

Из-за падения дерева на рельсы на участке Ясиня-Рахов в Закарпатской области, что привело к сходу локомотива, задерживается ряд поездов раховского направления.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Да, речь идет о задержке следующих поездов:

№55 Киев – Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;

№26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 5 минут по Ясине;

№95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте;

№15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.

"Укрзализныця" извиняется за вынужденную задержку и уже работает над восстановлением пути.

Напомним, ранее в компании сообщили, что запустили экспресс в самые известные туристические места украинских Карпат. Новый поезд будет курсировать с 25 декабря по маршруту Львов-Ясиня-Львов.