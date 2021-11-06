Из-за передвижения войск РФ на границе с Украиной глава ЦРУ вылетел в Москву — CNN

Из-за передвижения войск РФ на границе с Украиной глава ЦРУ вылетел в Москву — CNN

Глава ЦРУ предупредил Кремль, что США внимательно следят за передвижением войск РФ.

Американский президент Джо Байден на этой неделе направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса для выражения обеспокоенности США наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

Отмечается, что соответствующее решение американский лидер принял, стремясь предотвратить любую эскалацию и определить, что движет действиями России.

По указанию Байдена глава ЦРУ встретился с кремлевскими чиновниками, которым подчеркнул, что США внимательно следят за передвижением сил РФ.

Кроме того, Бернс выразил обеспокоенность США тем, что Россия "близка к использованию своего газового экспорта как рычага давления", поскольку Украина и другие европейские страны, по прогнозам, столкнутся с энергетическим кризисом в зимний период.

После встреч в Москве в среду, 3 ноября, Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать ему обеспокоенность американской администрации поведением России, а также заверить, что США внимательно следят за действиями Кремля.

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К тому же, в четверг, 4 ноября, в Киев вылетел чиновник Государственного департамента США.

"Накопление сил в сочетании с энергетическим шантажом действительно предполагает более агрессивную позицию России", — сказал советник Зеленского.

А спикер Пентагона Джон Кирби в пятницу, 5 ноября, заявил, что "масштаб" и "размер единиц, которые мы видим" из России, являются "необычными".

"Мы продолжаем внимательно следить за этим, и, как я уже сказал ранее, любые эскалационные или агрессивные действия России могут вызвать серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов", — высказался он.

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