Из-за перерасходов электроэнергии в ряде областей Украины вводят веерные отключения: перечень

"Укрэнерго" ограничило электроснабжение в шести областях, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети.

С 8 часов утра 12 октября Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем накануне. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно применил ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе энергоснабжающей компании.

"Главная причина ограничений потребителей — необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников "Укрэнерго" было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами", — говорится в сообщении.

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Энергопоставщики добавили, что от объемов потребления будет зависеть количество и продолжительность ограничений и обратились с просьбой к украинцам бережно использовать электроэнергию не только вечером, но и утром.

"Мы не призываем не включать свет и электроприборы весь день, но просим относиться к электропотреблению расчетливо утром — с 8 до 11 часов и вечером — с 17 до 23", — обратились к гражданам в "Укрэнерго".

В энергоснабжающей компании подчеркнули, что наименьший уровень потребления электроэнергии – ночью, поэтому именно в это время лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы.

Фото: Укренерго

Днем просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда потребление больше всего, свести к минимуму пользование электричеством.

"Каждый невключенный прибор — помощь энергетику, которая в этот момент чинит провода на высоте 30 метров или трансформатор, чтобы обеспечить вам постоянное энергопитание", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, после массированной ракетной атаки на Киев и другие города Украины 10 октября 2022 года, повлекшей повреждение критической инфраструктуры, начались перебои с электроэнергией. Читайте о графике отключения света, введенном ДТЭК, в столице.

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