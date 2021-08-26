Из-за плагиата украинских студентов будут лишать степени бакалавра и магистра, — решение Кабмина

Проверка на плагиат будет длиться в течение двух месяцев.

В четверг, 26 августа, Кабинет министров утвердил порядок, по которому за нарушения академической добродетели (плагиат) соискателей высшего образования в Украине могут лишить образовательного степени бакалавра и магистра.

Об этом сообщили в пресс служба Министерства образования и науки.

Принятый правительством документ распространяется на решение о присуждении таких степеней высшего образования — "младший бакалавр", "бакалавр", "магистр".

Обвинения в плагиате будут проверять в течение двух месяцев, в течение которых студент может добровольно отказаться от присвоения ему степени высшего образования и соответствующей квалификации.

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Министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что это решение "будет способствовать формированию ответственности соискателей высшего образования в Украине и повышению их конкурентоспособности".

Документ, получивший поддержку на заседании Кабмина, будет регулировать:

процедуру отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения соискателем высшего образования академической добродетели;

процедуру рассмотрения дела о нарушении соискателем высшего образования академической добродетели;

процедуру рассмотрения вопроса о добровольном отказе соискателя высшего образования от степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации;

правовые последствия отмены решения и порядок его обжалования.

Напомним, в сентябре 2020 года этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в трех работах действующего министра Сергея Шкарлета. Чиновник заявил, что для большей части ученых вопрос о якобы плагиата в его работе закрыт.

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