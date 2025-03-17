Из-за подозрений в изнасиловании Украина экстрадировала немца, воевавшего в ВСУ

Мужчину также подозревают в хранении и распространении изображений сексуального насилия, в частности, над детьми.
Офис генпрокурора Украины принял решение об экстрадиции бывшего немецкого военного Бена Р., воевавшего в составе ВСУ. Мужчину подозревают в изнасиловании женщин в Германии и Украине и распространении сексуального насилия, в частности, над детьми.
Об этом сообщает BBC.
По информации источников, утром 17 марта Бен Р. пересек границу Украины с Польшей. Вскоре он предстанет перед судом в Германии.
Мужчина в течение 2022-2024 годов воевал в одном из элитных подразделений ВСУ.
Немецкие прокуроры направили запрос на экстрадицию гражданина ФРГ еще в 2023 году. Они сделали это дважды – в сентябре и декабре. Правоохранители ссылались на видеодоказательства, где Бен Р., вероятно, насилует нескольких женщин. Кроме того, в Германии мужчина также подозревается в хранении и распространении изображений сексуального насилия, в частности над детьми.
Украинским правоохранителям понадобился почти год, чтобы удовлетворить запрос на экстрадицию. Так, в новогоднюю ночь 2024 года Офис генпрокурора Украины издал решение о выдаче гражданина Германии.
Спустя месяц Бен Р. был задержан в Сумской области.
После этого украинский адвокат экс-военного сообщил, что его подзащитный оспаривает экстрадицию и считает обвинения против него "безосновательными".
Напомним, в начале февраля немецкие СМИ информировали, что в Украине задержан бывший военнослужащий Бен Р. по подозрению в изнасиловании нескольких женщин. Среди жертв может быть несовершеннолетняя.
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