Из-за подозрений в изнасиловании Украина экстрадировала немца, воевавшего в ВСУ

Мужчину также подозревают в хранении и распространении изображений сексуального насилия, в частности, над детьми.

Офис генпрокурора Украины принял решение об экстрадиции бывшего немецкого военного Бена Р., воевавшего в составе ВСУ. Мужчину подозревают в изнасиловании женщин в Германии и Украине и распространении сексуального насилия, в частности, над детьми.

Об этом сообщает BBC.

По информации источников, утром 17 марта Бен Р. пересек границу Украины с Польшей. Вскоре он предстанет перед судом в Германии.

Мужчина в течение 2022-2024 годов воевал в одном из элитных подразделений ВСУ.

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Немецкие прокуроры направили запрос на экстрадицию гражданина ФРГ еще в 2023 году. Они сделали это дважды – в сентябре и декабре. Правоохранители ссылались на видеодоказательства, где Бен Р., вероятно, насилует нескольких женщин. Кроме того, в Германии мужчина также подозревается в хранении и распространении изображений сексуального насилия, в частности над детьми.

Украинским правоохранителям понадобился почти год, чтобы удовлетворить запрос на экстрадицию. Так, в новогоднюю ночь 2024 года Офис генпрокурора Украины издал решение о выдаче гражданина Германии.

Спустя месяц Бен Р. был задержан в Сумской области.

После этого украинский адвокат экс-военного сообщил, что его подзащитный оспаривает экстрадицию и считает обвинения против него "безосновательными".

Напомним, в начале февраля немецкие СМИ информировали, что в Украине задержан бывший военнослужащий Бен Р. по подозрению в изнасиловании нескольких женщин. Среди жертв может быть несовершеннолетняя.