Из-за подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине тысячи людей остались без света

На юге страны идет чрезвычайная ситуация.
В результате сильного наводнения из-за подрыва оккупантов Каховской ГЭС в Херсоне и соседних населенных пунктах электроэнергии не имеют почти 20 тысяч потребителей. В частности, подтоплена насосная станция Херсонской ТЭЦ.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
"Основные мощности теплоэлектроцентрали пока вне зоны риска. В городе по состоянию на утро 7 июня подтоплены и соответственно повреждены 129 трансформаторных подстанций. Также в Николаевской области в результате подрыва Каховской ГЭС подтоплены две солнечные электростанции", — отмечают в министерстве.
Отмечается, что ситуацию на Запорожской АЭС мониторят эксперты "Энергоатома". Пока прямой угрозы из-за подрыва Каховской ГЭС для временно оккупированной электростанции в Энергодаре нет.
Кроме того, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены семь населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.
"Несмотря на все вызовы, энергетическая система Украины работает стабильно. Дефицита электроэнергии нет. Однако, по данным Минэнерго, из-за подрыва Каховской ГЭС в будущем возможны трудности с заживлением и налаживанием стабильного электроснабжения для потребителей прилегающих территорий после их деоккупации", — отмечают в Минэнерго.
Напомним, генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал, что Каховская станция не работает в энергосистеме еще с октября прошлого года. Именно поэтому ее разрушение не будет влиять на обеспечение электроэнергией населения.
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