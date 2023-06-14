Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из-за подрыва Каховской ГЭС погибают краснокнижные тритоны (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1869
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из-за подрыва Каховской ГЭС погибают краснокнижные тритоны (фото)

Из-за подрыва ГЭС погибают краснокнижные тритоны. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы".

Экологи работают над ликвидацией последствий экологической катастрофы.

В результате экоцида из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС погибают краснокнижные тритоны. Многие из них с днепровскими водами вынесло на побережье Черного моря.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы" спасли 55 тритонов. Впрочем, 149 оказались погибшими.

"Тритоны не обитают в соленой воде. Поэтому живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где их выпустили на разных участках реки", — сообщили в министерстве.

В настоящее время экологи работают над ликвидацией последствий экологической катастрофы, вызванной атакой РФ на гидроэлектростанцию.

Тем временем работники "Тузловских лиманов" предупредили, что это тритоны из Красной книги.

"В нашем национальном природном парке "Тузловские лиманы" они не живут. Но обследование побережья Черного моря на некоторых участках показало, что животных много и к сожалению в основном мертвых", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, масштабные паводки, вызванные разрушением Каховской ГЭС , могут привести к уничтожению природного ареала обитания некоторых видов. Катастрофа может исчезнуть популяция йомаранчика Фальц-Фейна.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1869
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация