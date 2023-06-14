Из-за подрыва Каховской ГЭС погибают краснокнижные тритоны (фото)

В результате экоцида из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС погибают краснокнижные тритоны. Многие из них с днепровскими водами вынесло на побережье Черного моря.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы" спасли 55 тритонов. Впрочем, 149 оказались погибшими.

"Тритоны не обитают в соленой воде. Поэтому живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где их выпустили на разных участках реки", — сообщили в министерстве.

В настоящее время экологи работают над ликвидацией последствий экологической катастрофы, вызванной атакой РФ на гидроэлектростанцию.

Тем временем работники "Тузловских лиманов" предупредили, что это тритоны из Красной книги.

"В нашем национальном природном парке "Тузловские лиманы" они не живут. Но обследование побережья Черного моря на некоторых участках показало, что животных много и к сожалению в основном мертвых", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, масштабные паводки, вызванные разрушением Каховской ГЭС , могут привести к уничтожению природного ареала обитания некоторых видов. Катастрофа может исчезнуть популяция йомаранчика Фальц-Фейна.

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