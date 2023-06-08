Из-за подрыва Каховской ГЭС в энергосистеме Украины возник дефицит мощности: что известно

В компании предупреждают, что в вечернее время может возникать дефицит мощности.

В Украине возникал дефицит мощности, поскольку гидроэлектростанции, расположенные на Днепре выше подорванной россиянами Каховской ГЭС, снизили мощность производства. Украина принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Впрочем, дефицит в энергосистеме может возникнуть снова.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

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Там объяснили, что были вынуждены прибегнуть к такому шагу, потому что необходимо было снизить мощность производства гидроэлектростанций, расположенных на Днепре, для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление. Из-за подтопления отключены около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области.

"Вчера, 7 июня 2023 года с 20:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Импорт и экспорт в эти часы отсутствовал. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E", — отметили в Укрэнерго.

Пока производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой.

В компании предупреждают, что в вечерние часы из-за ограниченного количества энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности.

"Итак, просим перенести использование мощной техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку", — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за подрыва Каховской ГЭС и утечки миллиардов кубометров воды специалисты предупредили о косых рисках вспышки болезней, которые являются последствиями наводнений. В комментарии для ТСН.ua эпидемиологиня, эксперт Минздрава Украины по направлению эпидемиологии Наталья Виноград рассказала, что первая фиксация таких заболеваний возможна уже на этой неделе.

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