Из-за погодных условий задерживается ряд поездов в разных регионах: перечень

Поезда задерживаются в пути на несколько часов.

Из-за погодных условий, а также технических перебоев задерживается ряд поездов в разных регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укразализныци" в своем Telegram-канале.

Задерживаются поезда:

№274 Одесса — Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№82 Киев — Ужгород (3 часа 40 минут);

№136 Белгород-Днестровский — Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев — Трускавец (2 часа)

№791 Кременчуг — Киев (1 час 40 минут);

№12 Одесса — Львов (1 час 10 минут);

№108 Одесса — Ужгород (1 час)

№38 Запорожье — Киев (1 час)

№26 Одесса — Рахов (40 минут);

№11 Львов — Одесса (40 минут).

Как сообщалось, "Укрзализныця" продлила ограничения движения поездов в Донецкой области из-за обстрелов Авдеевки в субботу, 28 августа. Ограничения продлили до 3 сентября. К слову, предварительно планировалось до 30 августа. Так, поезд №136 Киев — Авдеевка будеи курсировать до Покровская. Пригородные поезда и поезд №826 Днепр — Авдеевка — до станции Очеретино.

Последствия обстрела Авдеевки

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