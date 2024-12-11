Из-за постоянных атак Украина меняет энергосистему: министр Галущенко сообщил о нововведениях

Украина вынуждена изменять подходы к развитию энергетической системы и принимать чрезвычайные технические решения во время войны. Обеспечивать ее работу в условиях постоянных ракетных и дроновых атак России позволит, в частности, распределенная генерация.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

"Мы меняем подходы к энергетике, чтобы выжить в условиях ежедневных и массированных атак на инфраструктуру", — подчеркнул министр.

По словам министра, в Украине продолжается активное развитие распределенной генерации. В регионах устанавливают оборудование, например, газовые турбины, газопоршневые установки, генераторы, работающие в чрезвычайных условиях.

"Это вызов и для производителей оборудования, чтобы проверить, как оно работает в экстремальных условиях", — добавил министр.

Герман Галущенко также отметил, что Украина добилась значительного прогресса в реформировании энергетических рынков, что подтверждается положительной оценкой последнего отчета Европейской комиссии.

Уже созданы нормативно правовые рамки для содействия инвестициям в энергетический сектор, в частности, сделав акцент на большой потенциал развития возобновляемой энергетики в Украине.

"В прошлом году мы приняли новый закон о возобновляемых источниках энергии, и сейчас мы очень быстро внедрили его во многих других законодательных актах, что позволило изменить подход к этой области... С точки зрения военной безопасности мы видим, что возобновляемые источники энергии — это не только экология или «зеленый» переход. Это также тесно связано с безопасностью поставок, что является вопросом национальной безопасности», — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГАЛУЩЕНКО СКАЗАЛ ПРАВДУ, ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ! Выдержит ли инфраструктура обстрелы?

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко откровенно рассказал, как Украина подготовилась к зиме.

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