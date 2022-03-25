Из-за постоянных обстрелов оккупантов в Чернигове закрыли пешеходный мост

Ситуация в Черниговской области почти без изменений.

Из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов пешеходный мост в Чернигове сейчас находится в аварийном состоянии и движение по нему закрыто, как пешее, так и автомобильное.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Обращение к жителям города Чернигова и к тем громадам, куда у нас нет доступа, но которые, я надеюсь, что они меня иногда смотрят и слышат. Мы устали, но враг устал еще больше. Нам холодно, но москальской мразоте холодно еще больше. Мы находимся на нашей земле, которая дает нам силы. А враг на чужой ему земле, она его убивает", — сказал Чаус.

Напомним, из-за обстрела российских войск в Чернигове поврежден аммиакопровод.

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