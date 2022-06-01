Из-за потерь российские оккупанты отвели отдельные подразделения на восстановление в Изюм — Генштаб

На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск.
Все потому, что понес потери в районе Довгенького на Харьковщине.
Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов, усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БпЛА "Орлан" -10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайски и Большая Камышеваха", — говорится в сообщении.
На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.
Оккупанты пытаются истощить подразделения ВСУ и бьют по позициям украинских военных из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Кроме того, россияне отремонтировали железнодорожный мостовой переход в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.
Напомним, что события в Луганской области позволили украинским военным преуспеть на Херсонском и Харьковском направлении.
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