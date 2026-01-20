Из-за "прилетов" на севере Черниговщины очень сложная ситуация со светом: детали

Последствия атаки на Черниговскую область / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Реклама

В течение суток 19 января российские войска 51 раз обстреляли Черниговскую область. Из-за попадания по объектам энергетики на севере региона возникла очень сложная ситуация с электроэнергией.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В течение прошлых суток на Черниговщине случились попадания по объектам энергетики и связи.

Реклама

Семеновскую, Куликовскую громады россияне атаковали дронами «Герань». Был нанесен повторный удар по Холминской громаде.

«Ситуация со светом на севере области очень сложная. Постоянные атаки препятствуют работе энергетиков. Специалисты делают все возможное, чтобы запитать абонентов», — говорится в заявлении Чауса.

Кроме того, захватчики ударили «Ланцетами» по частному дому в селе Сновской громады. Повреждены жилье и легковой автомобиль.

Из-за дроновой атаки повреждены дома в двух громадах Черниговского района.

Реклама

Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 51 обстрел и прогремели 80 взрывов.

Последствия атаки на Черниговскую область / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Последствия атаки на Черниговскую область / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Последствия атаки на Черниговскую область / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Напомним, 18 января российские дроны «Герань» осуществили массированную атаку на энергосистему Черниговщины, обесточив около 100 населенных пунктов в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской громадах. Кроме критической инфраструктуры, враг попал в предприятие в Мене и дом культуры в Сновске, где был поврежден спортивный зал и ранена 45-летняя женщина. Чаус отметил, что самая тяжелая ситуация сохраняется в северных районах, где энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением питания.