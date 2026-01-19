- Дата публикации
Из-за "прилетов" по одной из областей обесточены около 100 населенных пунктов (фото)
Кроме объектов энергетики, российские дроны повредили предприятие, дом культуры и ранили женщину.
Российские дроны массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области 18 января, оставив без электричества около 100 населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация сейчас в северных громадах области, где продолжаются восстановительные работы.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
В течение 18 января российские войска нанесли много ударов по Черниговщине. Основной целью стали объекты энергетики.
Зафиксированы попадания дронов «Герань» в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской громадах. Там обесточены около 100 населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных громадах региона. У энергетиков чрезвычайно много работы.
Кроме того, в Мене беспилотник «Герань» попал по одному из предприятий. На месте вспыхнул пожар.
В тот же день ударный дрон ударил по дому культуры в Сновске. Там были повреждены кровля, окна, двери и зал, где дети занимались спортом. Во время атаки была ранена 45-летняя женщина, которая сейчас находится под наблюдением врачей.
В течение прошлых суток на Черниговщине зафиксировано 48 обстрелов и 91 взрыв.
Напомним, 18 января стало известно, что в Корюковском районе Черниговщины в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов. В «Черниговоблэнерго» информировали, что специалисты оценивают масштабы разрушений и начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.