Из-за "прилетов" по одной из областей обесточены около 100 населенных пунктов (фото)

Дополнено новыми материалами

Российские дроны массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области 18 января, оставив без электричества около 100 населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация сейчас в северных громадах области, где продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В течение 18 января российские войска нанесли много ударов по Черниговщине. Основной целью стали объекты энергетики.

Зафиксированы попадания дронов «Герань» в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской громадах. Там обесточены около 100 населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных громадах региона. У энергетиков чрезвычайно много работы.

Кроме того, в Мене беспилотник «Герань» попал по одному из предприятий. На месте вспыхнул пожар.

В тот же день ударный дрон ударил по дому культуры в Сновске. Там были повреждены кровля, окна, двери и зал, где дети занимались спортом. Во время атаки была ранена 45-летняя женщина, которая сейчас находится под наблюдением врачей.

В течение прошлых суток на Черниговщине зафиксировано 48 обстрелов и 91 взрыв.

Напомним, 18 января стало известно, что в Корюковском районе Черниговщины в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов. В «Черниговоблэнерго» информировали, что специалисты оценивают масштабы разрушений и начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.