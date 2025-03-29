Из-за просьбы не включать российскую музыку: на Ивано-Франковщине напали на женщину

:а Ивано-Франковской области напали на женщину из-за просьбы не включать российскую музыку / © pixabay.com

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В кафе в Ивано-Франковской области посетительница напала на киевлянку Лидию Фесенко после ее замечания по поводу русскоязычных песен.

Об этом сообщила пострадавшая Лидия Фесенко в комментарии Общественному.

Потерпевшая — Лидия Фесенко, член Национального агентства по обеспечению качества образования, которая приехала из Киева к подруге в Снятын.

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«Ситуация: за соседним столиком сидят барышни, включающие российскую музыку, вместо этого я делаю замечания. Происходит перепалка, в сторону меня и моих подруг летят обиды, наконец все стихает, проходит минут 30 (в течение которых они нас активно обсуждают), дамы собираются и начинают покидать заведение, а одна героиня решает схватить меня за волосы и утащить», — отметила женщина.

Сотрудники кафе помогли пострадавшей: они передали записи по видеонаблюдению и дали показания полиции. Выяснилось, что нападавшей оказалась 39-летняя местная жительница, недавно приехавшая из Великобритании.

«Больно, когда тянут за волосы, но больнее, что за язык в Украине все еще можешь получить обиды и физическое насилие. От этого мое сердце просто разрывается. Но ничто меня не остановит, я и дальше буду отстаивать украинский язык», — добавила Фесенко.

Полиция Ивано-Франковской области приступила к расследованию. Подозреваемую разыскивают.

«По словам заявительницы, незнакомая посетительница хижины устроила словесный конфликт, обозвала ее нецензурной бранью, после чего схватила за волосы. После покинула заведение в неизвестном направлении», — отметили в полиции.

Напомним, к 2100 году Украина может потерять большинство населения.