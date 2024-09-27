Из-за пыток в плену потерял речь: 22-летний морпех Юрий Гульчук снова заговорил (видео)

На днях мать бойца поделилась кадрами, на которых ее сын смог заговорить, она называет это чудом, поскольку психиатры давали неутешительные прогнозы.
Среди освобожденных пленных, прибывших в Украину 14 сентября, был морпех Юрий Гальчук. Защитник попал в плен в апреле 2022 года.
Вернуть его домой удалось только спустя два с половиной года. Юрия содержали в колонии в Оленовке, затем в Ряжске Рязанской области, а затем перевели в Мордовию. В январе этого года из плена вернулись несколько находившихся с ним в одной камере бойцов. Они рассказали маме защитника Милани Компаниец, что после побоев и пыток он перестал разговаривать, а из-за многократного применения электрошокера у него отнялись ноги, сообщает "Радио Свобода".
14 сентября 2024 года мать наконец дождалась своего сына, но, как и ожидалось, говорить с ней он не мог. Парень смотрел сквозь нее жутко пустыми глазами и никак не реагировал ни на ее слова, ни на прикосновения.
Сразу после обмена его машиной "скорой" доставили в реанимацию одной из киевских больниц. Парень не мог самостоятельно есть и говорить, ни на что не реагировал. Психиатры давали нелестные прогнозы.
"Чтобы Юра заговорил, ему придется провести минимум год в психбольнице", – рассказывает Милана, мать Юрия.
На днях мать бойца поделилась кадрами, на которых ее сын смог заговорить, она называет это чудом.
@radiosvoboda.org Утративший язык Морпих Юрий Гульчук снова заговорил #новости #новостиукраины #радиосвобода ♬ Pieces of Memory — Carlos Carty
Напомним, 14 сентября, состоялся обмен пленными. Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди уволенных – более 20 офицеров.
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