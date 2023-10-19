Из-за ракетного удара на Николаевщине возникли проблемы с электроэнергией

В результате ракетного удара в Николаевской области возникли проблемы с электроэнергией. Повреждены линии сети. Обесточены 800 потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

По данным ведомства, также обстрелом оккупационных войск повреждены две линии электропередачи в Харьковской области. Впрочем, свет у людей есть.

"Оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые и пограничные с РФ территории. Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 19 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет". ", — подчеркнули в Минэнерго.

В общей сложности за сутки энергетики заживили 1,5 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Черниговской области.

Как сообщалось, поздно вечером 18 октября в Николаеве во время воздушной тревоги раздались два взрыва. Взрывной волной были повреждены многоквартирные дома.

Напомним, ранее в Минэнерго сделали важное заявление о графиках отключения электроэнергии. Отмечается, что информация о якобы применении графиков неправдива. Ограничения электроснабжения пока нет.

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