Из-за ракетной атаки в Одессу задерживаются поезда: список рейсов

Из-за утренних обстрелов движение электричек задерживается.
Из-за российских ракетных обстрелов Одессы утром 24 апреля в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.
Список рейсов:
- №6201 Раздельная - Одесса
- №6401 Колосовка - Одесса
- №6341 Каролино-Бугаз - Одесса
- №6253 Вапнярка - Одесса
- №6403 Мартыновская – Одесса
- №6404 Одесса - Мартыновская
- №6272 Одесса - Балта
- №6304 Каролино-Бугаз - Одесса
В компании отмечают, что железнодорожники прилагают максимум усилий для возобновления движения в ближайшее время. За задержками поездов дальнего сообщения просим следить за ссылкой: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.
Начальник одесского железнодорожного вокзала Олег Кудашкин сообщил "Думской", из-за утренних обстрелов движение электричек задерживается. Сейчас причина остановки – порыв контактной сети. Восстановление движения электричек может занять несколько часов.
Напомним, утром 24 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Во время тревоги в городе раздавались мощные взрывы. после этого в небе образовалось облако дыма.