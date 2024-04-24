Из-за ракетной атаки в Одессу задерживаются поезда: список рейсов

Из-за российских ракетных обстрелов Одессы утром 24 апреля в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

Список рейсов:

№6201 Раздельная - Одесса

№6401 Колосовка - Одесса

№6341 Каролино-Бугаз - Одесса

№6253 Вапнярка - Одесса

№6403 Мартыновская – Одесса

№6404 Одесса - Мартыновская

№6272 Одесса - Балта

№6304 Каролино-Бугаз - Одесса

В компании отмечают, что железнодорожники прилагают максимум усилий для возобновления движения в ближайшее время. За задержками поездов дальнего сообщения просим следить за ссылкой: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.

Начальник одесского железнодорожного вокзала Олег Кудашкин сообщил "Думской", из-за утренних обстрелов движение электричек задерживается. Сейчас причина остановки – порыв контактной сети. Восстановление движения электричек может занять несколько часов.

Напомним, утром 24 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Во время тревоги в городе раздавались мощные взрывы. после этого в небе образовалось облако дыма.