Из-за ракетных обстрелов Украины ряд городов остались без света, воды и тепла

Из-за российских обстрелов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины, из-этого будут аварийные отключения света.

Сегодня утром, 16 декабря, в результате ракетной атаки по Украине ряд городов остались без электроэнергии. Без света оказались в частности Харьков, Полтава, Борисполь на Киевщине и Павлоград на Днепропетровщине. В Кременчуге нет не только электроэнергии, но и тепла. В нескольких районах Киева также исчез свет, нет тепла и не работает водоснабжение.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления.

"Обязательно закройте все окна, и проведите все возможные меры по сохранению тепла в помещениях", — отметил он.

В Полтавской области работает противовоздушная оборона. По информации местных жителей, в разных районах области пропала электроэнергия.

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин проинформировал, что после отбоя воздушной тревоги жители области могут обратиться в Пункти незламності, аптеки, магазины, АЗС и банки, которые будут работать, несмотря на отключение света.

"Перечень всех пунктов – на сайте ОВА или на специальной карте. Также в поиске поможет телеграмм-бот @nezlamnistbot. Перейдите по ссылкам, найдите ближайшие к себе Пункт незламності, аптеку, магазин, АЗС и банк. Сохраните себе адреса, чтобы быть готовыми", — отметил глава Полтавщины.

Город Борисполь Киевской области переходит в аварийный режим работы. Критическая инфраструктура будет работать на генераторах. Воду будут подавать по графику с 6:00 до 9:00, с 18:00 до 21:00.

В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. "На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", – проинформировал мэр Киева Виталий Кличко.

В Павлограде Днепропетровской области в связи с отсутствием электроснабжения приостановлена работа котельных города и водоснабжения.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, из-за массированной воздушной тревоги и ракетной атаки в большинстве регионов Украины существует риск аварийных отключений электроэнергии.

"По возможности сделайте запасы питьевой воды и еды, если есть свет, зарядите электронные приборы и наполните термосы кипятком", — посоветовал он.

Министр топлива и энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за российских обстрелов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

"Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно — энергетики будут восстанавливать энергоснабжение", — отметил он.

Напомним, из-за попадания по критической инфраструктуре Харьковщины Харьков полностью оказался без света.

Атака на Украину 16 декабря

Сегодня утром, 16 декабря, оккупанты атаковали Украину ракетами. В нескольких областях уже есть "прилеты" по энергетической инфраструктуре.

После 9 утра появились сообщения о третьей волне запусков ракет. В результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.

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