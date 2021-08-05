Из-за распространения "Дельты" с сегодняшнего дня начинают действовать новые правила въезда в Украину: что изменится

Из-за распространения "Дельты" с сегодняшнего дня начинают действовать новые правила въезда в Украину: что изменится

Изменения касаются и украинский, и иностранцев.

Новые правила пересечения границы начинают с сегодняшнего дня, 5 августа, действовать в Украине. Их ввели из-за стремительного распространения штамма "Дельта" в мире.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Следовательно, те, кто не прошли полный курс вакцинации и были на территории России или Индии больше недели, должны пойти на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Что касается возвращения из всех стран, то украинцам для беспрепятственного пересечения границы достаточно иметь хотя бы одну прививку, иностранцам — страховой полис и отрицательный тест или справку о полной вакцинацию. Иначе — придется делать тест или идти на 10-дневную самоизоляцию. Новые правила не касаются тех, кто уехал за границу до 4 августа.

Стоит отметить, что изменились и сроки самоизоляции:

10 дней для иностранцев и украинцев (начинается через 72 часа после пересечения границы под контролем приложения "Дома")

14 дней для лиц, прибывших из России или Индии, если они находились там дольше недели в течение последних 14 дней (начинается с момента пересечения границы).

Напомним, что новый штамм коронавируса "Дельта" сейчас распространяется в мире быстрыми темпами. Академик НАН Украины Сергей Комисаренко прогнозирует, что в Украине уже в сентябре также может произойти его всплеск.

Новости Украины: из-за распространения "Дельты" с сегодня будут действовать новые правила пересечения границы

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