Из-за решения Верховного Суда относительно Тупицкого ГБР возбудило дело

В ведомстве проверят обстоятельства принятия решения судьями ВС.

Государственное бюро расследований по заявлению общественной организации возбудило уголовное дело по факту вынесения Кассационным админсудом в составе Верховного Суда решения о неправомерности указа президента, которым был освобожден судья Конституционного Суда Александр Тупицкий.

Об этом сообщили в пресс-служба ГБР, пишет "Укринформ".

В частности, 15 июля в ГБР поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в ЕРДР о злоупотреблении властью судьями в связи с отменой указа Президента №124/2021, согласно которому был отменен указ от 14.05.2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины".

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Главное следственное управление ГБР внесло сведения в ЕРДР с предварительной квалификациией ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство о злоупотреблении властью судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда", — отметили в ведомстве.

Напомним:

Недавно Верховный Суд Украины признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента заявили о намерении обжаловать решение Верховного суда.

Новости Украины: Александру Тупицкому вручили новое подозрение

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