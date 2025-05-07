Из-за ревности— в тюрьму: харьковчанин забил товарища лопатой и выбросил из окна

В Харькове из-за ревности мужчина жестоко убил знакомого — избил лопатой и сбросил из окна второго этажа. / © Фото из открытых источников

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В Харькове полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого. Трагедия произошла 6 мая в Холодногорском районе города.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей между мужчинами возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта злоумышленник схватил лопату и нанес ею многочисленные удары по голове 47-летнему потерпевшему. После этого он выбросил мужчину из окна второго этажа.

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От полученных травм потерпевший погиб на месте. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Пока ему грозит до 10 лет заключения.

Следователи открыли уголовное производство по статье 121 ч. 2 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

Напомним, в Одесской области полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка. Смерть ребенка наступила в результате асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.