Из-за россиян начался пожар на тысячи гектаров на севере Украины: потушить не удается

На севере Черниговской области продолжается масштабный лесной пожар, вызванный военной агрессией России]. Огнем охвачена территория площадью около 2400 гектаров. Ситуация остается критической из-за невозможности полноценного гашения.

Об этом сообщает филиал «Северный лесной офис» в Facebook.

Возгорание возникло еще 5 мая в лесных насаждениях Корюковского надлесничества. Огонь быстро распространился на территории двух лесничеств — Елинского и Тихоновицкого. Главной причиной пожара официально называют военные действия со стороны РФ.

В филиале отмечают, что стихия свирепствует на участках, которые являются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами. Это создает дополнительные смертельные риски для всех, кто пытается приблизиться к эпицентру огня.

Полноценная ликвидация пожара пока кажется невозможной. Кроме минной опасности, работе лесоводов и спасателей ГСЧП препятствует активность вражеской авиации.

«Над территорией постоянно фиксируют вражеские беспилотники, что создает прямую угрозу для работников ГП „Леса Украины“ и спасателей ГСЧС», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что безопасность людей остается приоритетом, поэтому тушение производится с учетом всех возможных рисков.

