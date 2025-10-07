- Дата публикации
Из-за российских обстрелов часть областного центра осталась без света: подробности
Утром в Сумах раздалось несколько взрывов.
Утром 7 октября российские ударные беспилотники атаковали Сумы. Произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе. В части областного центра – отключение света.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и местные медиа.
"Утром Сумскую общину атаковали российские ударные БПЛА. Есть повреждения. В частности, в жилом секторе. Также есть частичные обесточения", - говорится в сообщении чиновника.
По его словам, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Специалисты обследуют территорию, фиксируют повреждения, а также разворачивают штаб по ликвидации последствий атаки.
Заметим, что после 06:00 в Сумах раздалось несколько взрывов. Корреспонденты "Общественного" сообщили , что в части города после взрывов исчезла электроэнергия.
В свою очередь, и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь добавил, что два взрыва в Сумах - "это следствие атаки вражеских беспилотников по объекту инфраструктуры". Также в многоэтажке повреждены окна.
В городской военной администрации подчеркнули, что в результате попаданий есть перебои со светом в части города. Все соответствующие службы привлечены для ликвидации последствий.
Напомним, днем 6 октября г. осеяне ударили по роддому в Сумах. В заведении во время удара находились 166 человек: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие, а потому обошлось без пострадавших.