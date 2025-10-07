Из-за российских обстрелов часть областного центра осталась без света: подробности

Отключение света.

Реклама

Утром 7 октября российские ударные беспилотники атаковали Сумы. Произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе. В части областного центра – отключение света.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и местные медиа.

"Утром Сумскую общину атаковали российские ударные БПЛА. Есть повреждения. В частности, в жилом секторе. Также есть частичные обесточения", - говорится в сообщении чиновника.

Реклама

По его словам, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Специалисты обследуют территорию, фиксируют повреждения, а также разворачивают штаб по ликвидации последствий атаки.

Заметим, что после 06:00 в Сумах раздалось несколько взрывов. Корреспонденты "Общественного" сообщили , что в части города после взрывов исчезла электроэнергия.

В свою очередь, и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь добавил, что два взрыва в Сумах - "это следствие атаки вражеских беспилотников по объекту инфраструктуры". Также в многоэтажке повреждены окна.

В городской военной администрации подчеркнули, что в результате попаданий есть перебои со светом в части города. Все соответствующие службы привлечены для ликвидации последствий.

Реклама

Напомним, днем 6 октября г. осеяне ударили по роддому в Сумах. В заведении во время удара находились 166 человек: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие, а потому обошлось без пострадавших.