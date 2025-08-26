Из-за российских обстрелов погиб шахтер ДТЭК, трое получили ранения

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Сегодня, 26 августа, россия совершила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику. Было обстреляно одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго. По предварительной информации, один работник погиб, еще трое получили ранения», – говорится в нем.

Отмечается, что пострадавшим была оперативно оказана помощь.

В ДТЭК отметили, что в результате атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание. В то время под землей находились 146 горняков. В настоящее время идет их подъем на поверхность.

Ранее 45 работников ДТЭК получили государственные награды от Кабинета Министров и Министерства энергетики за особые профессиональные достижения.