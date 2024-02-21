Из-за российских обстрелов повреждена линия Запорожской атомной электростанции

После очередного обстрела российской оккупационной армии повреждена линия Запорожской атомной электростанции. Уже установлен характер повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"После очередного обстрела россиян повреждена линия, которая обеспечивала энергопитание Запорожской атомной станции. Специалисты "Укрэнерго" установили характер повреждений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе продолжаются боевые действия. Именно поэтому аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации и с разрешения военных. В настоящее время связь ЗАЭС с энергосистемой обеспечивается только по одной линии электропередачи, отметили в НЭК.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 358 населенных пунктов. Новые повреждения есть в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей.

Напомним, ЗАЭС возникла новая угроза. Она связана с тем, что срок годности ядерного топлива, используемого в реакторах станции, скоро истечет. Проблема усложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.

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