Из-за российских обстрелов возникли проблемы с движением поездов

Поезд "Укрзализныци" / © Укрзализныця

На Сумщине возникли проблемы с движением поездов из-за российских обстрелов. Уже три дня подряд поезда движутся с задержкой, которая составляет от одного до четырех часов.

Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала журналистка и соучредитель местного издания «Кордон.Медиа» Алена Яцына.

По ее словам, россияне с 1 октября обстреливают энергетическую и железнодорожную инфраструктуру на Сумщине.

Больше всего страдают Конотопский и Шосткинский районы, где часть домохозяйств вечером 3 октября находилась без электроснабжения.

Из-за ситуации с безопасностью энергетики не могут оперативно восстанавливать электроснабжение. Фактически эти районы находятся в стадии аварийных отключений.

Что касается остальной области, то проблемы со светом наблюдаются в основном в приграничье. В некоторых населенных пунктах света нет уже более года, в других его может не быть месяцами.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне, 2 октября, сообщил, что россияне активизировали удары беспилотниками по прифронтовым районам и приграничью и активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели.