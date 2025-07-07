Из-за российских ударов ТЦК могут отправить на дистанционку: что известно

Из-за российских ударов ТЦК могут отправить на дистанционку / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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Российские удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заставляют Сухопутные войска искать новые пути организации их работы.

Об этом в эфире Говорит великий Львов заявил представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев.

По его словам, рассматриваются следующие варианты:

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Рассредоточение военкомов: это означает, что сотрудники ТЦК могут работать в разных местах, чтобы избежать концентрации в одном помещении.

Предоставление услуг дистанционно: часть услуг может быть переведена в онлайн формат, чтобы гражданам не приходилось физически посещать центры.

Расширение цифровизации: дальнейшее внедрение цифровых технологий позволит оптимизировать процессы и снизить бумажную работу.

Эти меры направлены на повышение безопасности и эффективности работы ТЦК в условиях постоянных угроз со стороны РФ.

Напомним, 7 июля российские войска атаковали Харьковский областной ТЦК и СП с помощью беспилотников. В тот же день был зафиксирован удар у здания Запорожского областного военкомата.

В результате удара по ТЦК и СП в Запорожье 11 военнослужащих получили ранения. Пока погибших нет.