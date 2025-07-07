- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 843
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за российских ударов ТЦК могут отправить на дистанционку: что известно
Удары РФ по ТЦК принуждают переформатировать их работу. Об этом сообщили в Сухопутных войсках.
Российские удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заставляют Сухопутные войска искать новые пути организации их работы.
Об этом в эфире Говорит великий Львов заявил представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев.
По его словам, рассматриваются следующие варианты:
Рассредоточение военкомов: это означает, что сотрудники ТЦК могут работать в разных местах, чтобы избежать концентрации в одном помещении.
Предоставление услуг дистанционно: часть услуг может быть переведена в онлайн формат, чтобы гражданам не приходилось физически посещать центры.
Расширение цифровизации: дальнейшее внедрение цифровых технологий позволит оптимизировать процессы и снизить бумажную работу.
Эти меры направлены на повышение безопасности и эффективности работы ТЦК в условиях постоянных угроз со стороны РФ.
Напомним, 7 июля российские войска атаковали Харьковский областной ТЦК и СП с помощью беспилотников. В тот же день был зафиксирован удар у здания Запорожского областного военкомата.
В результате удара по ТЦК и СП в Запорожье 11 военнослужащих получили ранения. Пока погибших нет.