Из-за российских ударов Украину ждут новые отключения света: "Укрэнерго" опубликовало графики на 31 октября

Отключение света в Украине 31 октября

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В субботу, 31 октября, в части областей Украины будут вынужденно применять ограничения потребления электроэнергии. Графики будут действовать с утра до конца суток, а их объем для бытовых потребителей составит от 1,5 до 2,5 очереди.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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Какие графики отключения света будут действовать 31 октября

По информации энергетиков, ограничения будут введены для двух категорий потребителей:

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Для промышленности: графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей: графики почасовых отключений будут применяться в тот же промежуток времени — с 06:00 до 23:59. Объем ограничений будет составлять от 1,5 до 2,5 очереди.

Причиной таких мер стали последствия массированных российских атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий обстрелов.

Конкретное время обесточивания для бытовых потребителей зависит от региона и очереди. Актуальные графики следует проверять на официальных страницах операторов систем распределения — облэнерго.

Энергетики также призывают экономно использовать электроэнергию, когда ее подают по графику.

Российские удары по энергосистеме — аварийные отключения и масштабные блэкауты

Последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру проявляются не только в вынужденных ограничениях потребления, но и в масштабных авариях. 30 октября в одном из крупных областных центров ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали проблемы в энергосистеме после российских ударов, из-за которых пришлось срочно ограничить электроснабжение .

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В тот же день перебои со светом охватили и Киев. На правом берегу столицы из-за аварии на оборудовании, поврежденном обстрелами, временно перестали действовать почасовые графики. Энергетики работали над стабилизацией ситуации, а жителей предупредили о необходимости быть готовыми к отключениям вне графика . На левом берегу столицы ограничения продолжали действовать по обычному расписанию.

Еще более масштабный блэкаут произошел в Днепре после ночной атаки. Из-за обесточения более 350 тысяч абонентов в городе и окрестных населенных пунктах возникли перебои с работой коммунальной инфраструктуры, а весь электротранспорт остановился. Насосные станции водоснабжения и водоотвода перевели на резервное питание, однако нагрузка на энергосистему оказалась слишком большой — Днепр снова остался без света .

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