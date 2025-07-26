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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Из-за российского обстрела на Херсонщине пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок

У мальчика минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение мозга, ранение лица, рук и ног, у матери диагностировали минно-взрывную травму.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Херсонщина

Херсонщина

Из-за российских обстрелов Белозерки в Херсонской области пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок.

Об этом заявил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

«У мальчика — минно-взрывная и черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ранение лица, рук и ног. Сейчас он в больнице, где получает всю необходимую помощь. У матери диагностировали минно-взрывную травму. В настоящее время медики проводят дополнительные обследования», — сообщил Прокудин.

Напомним, российские войска в ночь на 20 июля нанесли удар по населенному пункту Зимовщик, Херсонской области. В результате вражеской атаки серьезно пострадали двое мирных жителей — ребенок и его отец.

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