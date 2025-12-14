Из-за российского удара один из городов в Одесской области остался полностью без света

Отключение света / © ТСН.ua

В Одесской области из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры подача электроэнергии пока невозможна даже на отдельные или так называемые «элитные» линии, а приоритетом остается обеспечение работы объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Одесской области Сергей Парпуланский в Facebook.

По его словам, часть граждан сосредотачивается исключительно на вопросе наличия электроэнергии в отдельных районах, не учитывая сложность условий, в которых работают аварийные и коммунальные службы, а также масштабы повреждений энергосистемы.

Парпуланский отметил, что сейчас расходы топлива для обеспечения работы пунктов обогрева и объектов критической инфраструктуры чрезвычайно высоки. Кроме того, из-за перегрузки существует риск выхода из строя генераторов, что может иметь критические последствия, в частности для медицинских учреждений.

«Не может быть сейчас у кого-то света из-за критических разрушений», — отметил он, комментируя запросы относительно подачи электроэнергии.

Он также поблагодарил энергетиков, коммунальные службы, работников бюджетной сферы и всех, кто привлечен к восстановлению энергосистемы и обеспечению работы критической инфраструктуры и пунктов обогрева.

Отдельную благодарность Парпуланский выразил предпринимателям, которые предоставляют возможность людям заряжать мобильные устройства и поддерживают общины в условиях энергетического кризиса.

