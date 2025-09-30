Из-за российской атаки полобласти осталось без света: подробности

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Во вторник, 30 сентября, российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Сумской области. Ряд населенных пунктов остался без света.

Об этом сообщили в пресс-службе "Сумыоблэнерго".

"Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре и необходимости проведения ремонтных работ будут временно обесточены потребители", - проинформировали в компании.

Отключения произошли в:

городе Конотоп,

части Конотопского района,

городе Шостка

Шосткинском районе: Кролевецкая, Глуховская, Ямпольская, Свесская, Середино-Будская общины.

В компании отмечают, что планируют к 19:00 завершить работы, "если не помешают угрозы со стороны врага".

Как сообщалось, 30 сентября россияне повредили энергообъект в Черниговской области. Без электричества оказались более 26 тыс. абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

Кроме того, из-за обстрела задерживаются поезда черниговского направления. Движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивают резервными тепловозами, что увеличивается в пути для рейсов из Чернигова, Сум и Шостки.

