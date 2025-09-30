- Дата публикации
Украина
- Украина
381
- 381
1 мин
- 1 мин
Из-за российской атаки полобласти осталось без света: подробности
Энергетики планируют уже к вечеру вернуть свет к домам.
Во вторник, 30 сентября, российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Сумской области. Ряд населенных пунктов остался без света.
Об этом сообщили в пресс-службе "Сумыоблэнерго".
"Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре и необходимости проведения ремонтных работ будут временно обесточены потребители", - проинформировали в компании.
Отключения произошли в:
городе Конотоп,
части Конотопского района,
городе Шостка
Шосткинском районе: Кролевецкая, Глуховская, Ямпольская, Свесская, Середино-Будская общины.
В компании отмечают, что планируют к 19:00 завершить работы, "если не помешают угрозы со стороны врага".
Как сообщалось, 30 сентября россияне повредили энергообъект в Черниговской области. Без электричества оказались более 26 тыс. абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.
Кроме того, из-за обстрела задерживаются поезда черниговского направления. Движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивают резервными тепловозами, что увеличивается в пути для рейсов из Чернигова, Сум и Шостки.