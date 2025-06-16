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- Украина
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Из-за российской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья
Россияне снова атаковали спящие украинские города.
Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
На месте работают экстренные службы.
Предварительно обошлось без пострадавших.
Напомним, что ранее в Запорожье работали силы ПВО, раздавались взрывы.
Ранее сообщалось, что кафиры атаковали Запорожскую область: ранены мужчины .
В результате атаки российского FPV-дрона на Запорожскую область ранения получил 63-летний мужчина.