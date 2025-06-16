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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из-за российской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья

Россияне снова атаковали спящие украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

На месте работают экстренные службы.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, что ранее в Запорожье работали силы ПВО, раздавались взрывы.

Ранее сообщалось, что кафиры атаковали Запорожскую область: ранены мужчины .

В результате атаки российского FPV-дрона на Запорожскую область ранения получил 63-летний мужчина.

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