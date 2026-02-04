- Дата публикации
Из-за российской атаки целый район остался без света: что известно
В Сумской области из-за сложной ситуации действуют все десять очередей отключений света.
В ночь на 4 февраля армия РФ атаковала Сумскую область. Произошли отключение света в районе Конотопа.
Об этом сообщили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».
«Ночью из-за военной агрессии Российской Федерации произошло масштабное обесточивание потребителей в районе Конотопа», — говорится в сообщении.
Отключения света в Сумской области
В Сумской области были введены аварийные отключения света. По данным облэнерго, в 08:24, командой НЭК «Укрэнерго» действуют ГАО в полном объеме — для всех десяти очередей потребителей.
«Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание», — подчеркнули энергетики.
Напомним, утром 4 февраля в Украине начались аварийные отключения света. Ранее обнародованные графики обесточений в регионах, где применяются аварийные отключения, временно бездействуют.
В частности, из данных облэнерго стало известно, что графики не действуют в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.