Из-за российской атаки целый район остался без света: что известно

Отключение света. / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 4 февраля армия РФ атаковала Сумскую область. Произошли отключение света в районе Конотопа.

Об этом сообщили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

«Ночью из-за военной агрессии Российской Федерации произошло масштабное обесточивание потребителей в районе Конотопа», — говорится в сообщении.

Реклама

Отключения света в Сумской области

В Сумской области были введены аварийные отключения света. По данным облэнерго, в 08:24, командой НЭК «Укрэнерго» действуют ГАО в полном объеме — для всех десяти очередей потребителей.

«Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание», — подчеркнули энергетики.

Напомним, утром 4 февраля в Украине начались аварийные отключения света. Ранее обнародованные графики обесточений в регионах, где применяются аварийные отключения, временно бездействуют.

В частности, из данных облэнерго стало известно, что графики не действуют в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.