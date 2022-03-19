Из-за российской вооруженной агрессии в Украине погибли 112 детей

Более 140 детей получили ранения.

С начала российской агрессии в Украине погибли 112 детей. Еще 140 получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По состоянию на утро 24 дня полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины от действий кафиров погибли 112 детей и более 140 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Донецкой –28, Черниговской – 30, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.

16 марта 2022 года военные РФ незаконно завладели зданием в с. Колонщина Макаровской ОТГ Киевской области, убив двух жителей, среди которых 16-летний подросток.

18 марта 2022 в с.Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины.

18 марта 2022 года из-под завалов Черниговского общежития спасатели извлекли тела 7-летних двойняшек — мальчика и девочку.

Из-за обстрелов с самолетов и ракетами оккупантов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью. Больше всего поврежденных школ и детских садов в Донецкой – 138, Харьковской – 77, Киевской – 41, Николаевской – 39, Сумской – 33, Херсонской – 21, в столице – 43.

Напомним, что в Киеве с начала нападения России на Украину родилось 757 детей. За 22 дня активного противостояния российским оккупантам родились 757 детей: 403 мальчика и 354 девочки.