Из-за санкций в России "забуксовало" выполнение оборонного заказа

Оборонные предприятия оккупантов не могут продолжать производство из-за роста цен на сырье, материалы и комплектующие.

В России из-за введенных санкций в России срывается выполнение оборонного заказа.

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Об этом сообщают в ГУР Минобороны Украины.

По информации разведки, в РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Оборонительные предприятия государства-оккупанта неспособны продолжать производство связано с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие.

Последние десятилетия оккупанты закупали иностранные технологии, материалы и электроники. Без этого продолжать создание современного орудия (ракет, танков, самолетов) стало практически неосуществимым.

"На сегодняшний день ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод КАМАЗ. Современные модели, которые выпускались заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). В настоящее время там были вынуждены" вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", сообщают в ГУР.

Напомним, что все ирландские лизингодатели расторгли договоры аренды с российскими авиакомпаниями из-за санкций Евросоюза, введенных после вторжения РФ в Украину.