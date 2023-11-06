Из-за шторма в Черном море нет российских ракетоносителей, но опасность остается — Гуменюк

Захватчики могут держать в готовности и снаряжении сразу до 5 ракетоносителей.

Российские захватчики не держат ни одного ракетоносителя в Черном море из-за шторма, однако враг может применить ракеты из бухт, поэтому ракетная опасность достаточно высока.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Пока погода на нашей стороне, море мощно штормит и ракетоносители не зафиксированы в Черном море на боевом дежурстве. Но помним, что враг может применять ракетоносители даже из бухты, где они укрываются от шторма... В готовности и снаряжении они могут держать фактически одновременно до 5 ракетоносителей", – рассказала она.

Гуменюк отметила, что на сегодняшний день подобной активности зафиксировано не было, но "уровень ракетной опасности Генеральный штаб оценивает как высокий постоянно, пока у врага находятся ракетоносители в Черном море".

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 ноября, в результате террористического удара российской армии вражеская ракета попала в инфраструктурный объект в Одесской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что 4 ноября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Полтавской области.

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