Из-за шторма в Черном море оккупанты не могут атаковать Одесское побережье

Однако оккупанты пытаются осуществлять воздушную разведку над Одесской областью.
Из-за штормовой погоды 13 апреля вражеские корабли не могут совершать атаки на Одессу и соседние портовые города. В то же время оккупанты продолжают пытаться прорвать украинскую линию обороны и захватить населенные пункты на южнобузском направлении.
Об этом в своем Телеграмме сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
"Ситуация в Одесской области контролируемая, а погодные условия (шторм в Черном море – ред.) мешают врагу вести активные действия. Впрочем, в соседней Николаевской области рашисты пытаются прорвать наши рубежи, стягивая технику и личный состав. Но подразделения ВСУ отбивают атаки и надежно удерживают оборону, противодействуя попыткам врага пройти в направлении Одессы", — подчеркнул Марченко.
По его словам, оккупанты пытаются осуществлять воздушную разведку над Одесской областью, однако Противовоздушная оборона ВСУ блокирует эти попытки. В то же время существует угроза ракетных обстрелов со стороны временно оккупированного Крыма.
Напомним, ранее военные РФ уже попали тремя управляемыми ракетами по Одесской области с Крымского полуострова. В результате обстрела были повреждены два здания и были ранены несколько человек.
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