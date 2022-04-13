Из-за шторма в Черном море оккупанты не могут атаковать Одесское побережье

Из-за шторма в Черном море оккупанты не могут атаковать Одесское побережье

Однако оккупанты пытаются осуществлять воздушную разведку над Одесской областью.

Из-за штормовой погоды 13 апреля вражеские корабли не могут совершать атаки на Одессу и соседние портовые города. В то же время оккупанты продолжают пытаться прорвать украинскую линию обороны и захватить населенные пункты на южнобузском направлении.

Об этом в своем Телеграмме сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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"Ситуация в Одесской области контролируемая, а погодные условия (шторм в Черном море – ред.) мешают врагу вести активные действия. Впрочем, в соседней Николаевской области рашисты пытаются прорвать наши рубежи, стягивая технику и личный состав. Но подразделения ВСУ отбивают атаки и надежно удерживают оборону, противодействуя попыткам врага пройти в направлении Одессы", — подчеркнул Марченко.

По его словам, оккупанты пытаются осуществлять воздушную разведку над Одесской областью, однако Противовоздушная оборона ВСУ блокирует эти попытки. В то же время существует угроза ракетных обстрелов со стороны временно оккупированного Крыма.

Напомним, ранее военные РФ уже попали тремя управляемыми ракетами по Одесской области с Крымского полуострова. В результате обстрела были повреждены два здания и были ранены несколько человек.

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