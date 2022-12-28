Из-за шторма в море оккупанты спрятали свои ракетоносители

Из-за усиливающегося шторма враг максимально завел свою корабельную группировку в пункты базирования. Впрочем, непогода не такая уж критическая, поэтому оккупанты могут вывести свои заряженные суда и начать атаку.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас на боевом дежурстве в море находятся только 3 корабля, среди них нет ни одного ракетоносителя.

"Но замечу, что это не повод расслабляться, потому что они могут вернуться. К тому же это не столь критический шторм, который не позволит вообще выходить в море и выполнять задачи", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что ракетоносители заряжены и готовы в считанные часы выйти в море и начать атаковать.

"Но сейчас они маневрируют. Вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель им несложно, это несколько часов времени", – заявила Гуменюк.

Угроза нового обстрела Украины

Накануне, 27 января, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия готовится к новой атаке Украины, но может изменить тактику и это может быть не массированный ракетный обстрел. По ее словам, может быть и комбинированная атака, ведь подготовка стратегической тактической авиации тоже есть.

Кроме того, Россия получила новую партию дронов. Впрочем, оккупанты начали использовать их для других целей. Они пытаются использовать их для обнаружения противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна.

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