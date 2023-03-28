Из-за шторма возросла минная опасность на побережье Черного моря - ОК "Південь"

Из-за шторма в Черном море возросла угроза взрыва морских мин.
Штормовая погода усугубляет минную опасность на побережье Черного моря.
Об этом предупреждают в оперативном командовании "Південь".
"Штормовая погода усугубляет и минную опасность. С начала года уже около 20 мин вынесло море в прибрежную зону Одесщины, Николаевщины и Грузии. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям. К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны", — говорят военные.
Напомним, ранее 26 марта в Одесском районе, в селе Сычавка, сдетонировала морская мина. Поврежден дачный дом на побережье Черного моря. Погибших и пострадавших нет.
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