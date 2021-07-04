Из-за сильных ливней Крым снова ушел под воду и началось нашествие комаров

Из-за сильных ливней Крым снова ушел под воду и началось нашествие комаров

С берегов вышли реки Бельбек, Коккозка и Бага.

В воскресенье, 4 июля, в оккупированном Россией Крыму прошли сильные ливни. Из-за этого повысился уровень воды в реках Бельбек, Коккозка и Бага. Также большая вода затопила отдельные населенные пункты, зафиксирован сход селевых потоков.

"В результате сильных дождей произошло подтопление двух подвальных помещений жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе, на месте работают две мотопомпы. В с. Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. По предварительным данным, подтоплено одно частное домовладение. На место для выяснения обстоятельств направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также аэромобильная группировки в составе 16 человек и трех единиц техники", — говорится в сообщении управления российского МЧС в Крыму.

sev.gov.ru

Подтопление также произошло в частных дворах села Куйбышево Бахчисарайского района, пишет "Крым.Реалии".

В селе Новобобровка в Байдарской долине возле Севастополя вышла из берегов река Бага. Из-за воды и мусора, котоый она принесла, невозможно движение по дороге между селами Родниковое и Передовое. Уровень воды уже спал, поэтому эвакуировать людей не нужно.

Сильный ливень прошел и на трассе возле Керчи.

Из-за ремонтных работ на аварийных водопроводных и электросетях без питьевой воды остались Симферополь, Алушта, Керчь, Евпатория. В Евпатории снова отключен свет. Об этом сообщает "Флот 2017".

Из-за обильных осадков и тепла появилась и другая проблема — наплодились комары. Особенно их много в центральной и северной части Крыма. На полуострове уже начали работать дезинфекторы. Об этом пишет "Крым.Реалии".

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Тем временем синоптики прогнозируют сильные ливни в Крыму 4 и 5 июля, особенно в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова. В реках будет подниматься уровень воды на 0,5-1,5 метра, ожидаются подтопления, сход селевых потоков. 4 июля в среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2-3 м.

Местные спасатели предупредили о "высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможно нарушение транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений".

Напомним, в течение 16-18 июня из-за сильных осадков были подтоплены Ялта и населенные пункты восточного Крыма. Пришлось эвакуировать почти 1800 человек. Убытки от этих паводков оценили в 200 млн российских рублей (около 100 млн грн). На ликвидацию последствий из резервного фонда уже направили больше 161 млн рублей.

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