Из-за сильных морозов света будет меньше: «Укрэнерго» встревожило заявлением о более строгих графиках

Отключение света. / © УНИАН

Сейчас в Украине основной угрозой для стабильного электроснабжения обстрелы энергетики. Похолодание до 23 градусов мороза само по себе не является критическим фактором. Впрочем, отключений света станет больше.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в комментарии «РБК-Украина».

«Снижение температуры всегда приводит к увеличению потребления электроэнергии, это закономерно. Но не морозы, а российские обстрелы для нас сейчас являются основной проблемой», — подчеркнул он.

Если температура воздуха на несколько дней снизится до уровня около –20 градусов, то для стабилизации энергосистемы и безаварийной работы могут быть усилены ограничения.

«Ориентировочно — это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений», — сообщил Зайченко и добавил, что речь идет исключительно о прогнозе влияния погодных факторов.

По словам Зайченко, по состоянию на начало октября 2025-го энергосистема страны была полностью готова к прохождению зимы — как по части генерации, так и по работе системы передачи. Впрочем, массированные удары РФ существенно ухудшили ситуацию и повлекли за собой введение вынужденных ограничений электроснабжения.

Сейчас, отмечает руководитель Укрэнерго, наибольшим риском остаются вероятные удары РФ по энергетической инфраструктуре, особенно на фоне сильных морозов.

«Спрогнозировать последствия российских ударов перед или уже во время существенного похолодания просто невозможно», — добавил Зайченко.

Как сообщалось, по данным синоптиков, сильные снегопады и арктическое похолодание накроют Украину 8-11 января. В западных, северных и центральных областях ожидаются сильные снегопады, мокрый снег, метели и порывы ветра до 18 м/с.

Напомним, энергетический эксперт «Украинского института будущего» Станислав Игнатьев заявил: украинцам следует готовиться к тому, что графики отключений будут действовать до конца зимы. По его словам, существует несколько сценариев развития событий. Худший вариант предполагает массированные удары врага с интервалом в пять дней. В таком случае крупные города, в частности, Киев, рискуют перейти в режим «энергетических островов».